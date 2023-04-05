Advertisement

لبنان

الفرزلي لـ"الأنباء" الكويتية: ترشيح فرنجية واقع جدي

Lebanon 24
05-04-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1054328-638163392193998979.jpg
Doc-P-1054328-638163392193998979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن "هناك محاولة موضوعية وواقعية من قبل الفرنسيين، للخروج من المأزق اللبناني، في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي على قاعدة التكتكة".
وقال الفرزلي في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "ان ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية بات واقعاً وتمثيلاً جدياً كمشروع لإيجاد الحلول للمهام الأساسية الموجودة في البلاد، والتي تبدأ بمسألة الاستراتيجية الدفاعية، مروراً بموضوع تسوية العلاقات مع سوريا وعودة النازحين، وترسيم الحدود، إلى إعادة إنتاج العلاقات مع دول الخليج، وتنفيذ اتفاق الطائف وإسقاط مخططات الشرذمة، وانتهاء بالحفاظ على عروبة لبنان".
Advertisement
وأكد أن "هذه هي المسائل السيادية التي يعتبر رئيس الجمهورية هو المسؤول عنها ضمن صلاحياته، وأي تفكير آخر حول رؤى اقتصادية وفلسفات من هذا النوع ليست من صلاحياته".
ورداً على سؤال حول موقف القوى المسيحية المؤثرة بالاستحقاق الرئاسي وبالوضع، قال الفرزلي: "فلتأخذ وقتها، لكن يبقى السؤال الاستراتيجي الكبير، هل النتائج المترتبة على أخذ الوقت ستخدم الدستور، إذا كانت هناك أوهام بأنها ستؤدي إلى سقوط الدستور، وإنشاء نظام جديد على أنقاضه، فهذا سيقود الى المزيد من تدفيع المسيحيين خسائر جديدة، كما تعودنا منذ عام 1958 حتى اليوم، فكل الأحداث التي تقع في لبنان نتيجة لعدم قراءة الوضع بطريقة جيدة، واستئثارا لموازين القوى القائمة". (الأنباء الكويتية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2023-04-06
01:30 | 2023-04-06
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website