سفير سعودي جديد بعد "المتغيرات في المنطقة"

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كتبت "الديار": الاجواء والسياسات الجديدة فرضت تغييرات شاملة في طاقم السفارة السعودية في بيروت، وابلغ السفير السعودي وليد البخاري اعلاميين قرار بلاده بمغادرته بيروت، عازيا الاسباب الى المتغيرات في المنطقة التي تتطلب سفيرا جديدا، لكنه لم يكشف عن اسم السفير الجديد، وحسب المعطيات، فان الكفاءة التي يتمتع بها البخاري لا غبار عليها، وموضع اجماع كل اللبنانيين، لكن اتفاق بكين يتطلب سفيرا جديدا في ساحة اساسية كانت معقلا للخلافات الايرانية السعودية، وقادرا على التسويق للتفاهمات الجديدة وصولا الى امكانية الحوار المباشر مع حزب الله حول بعض الملفات وتصفير الخلافات وتجاوز سلبيات المرحلة الماضية، ووقف الحملات الاعلامية وربما نقل المحطات الاعلامية التي تبث من الضاحية وتهاجم الرياض ودول الخليج كالمسيرة والساحات اليمنية واللؤلؤة البحرينية والنبا للمعارضة السعودية بقرار ذاتي من ادارات هذه المحطات.