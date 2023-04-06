مسؤول إسرائيلي يُعلّق على أحداث الجنوب.. ماذا قال؟

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وبحسب كلامه، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جرّ "إسرائيل" خلال 3 أشهر إلى وضع مستحيل، قائلاً إن "إسرائيل" لم تشهد مثل هذا الانهيار من الداخل والعزلة من الخارج على الإطلاق.