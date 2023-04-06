دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 98700 و99200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.





وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 97500 و97800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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