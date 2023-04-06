مساء اليوم.. هذا ما رصدته "اليونيفيل" في الجنوب

أعلنت قوات "اليونيفيل" أنها رصدت إطلاق مجموعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، مساء اليوم الخميس.

وكانت مندوبة "لبنان24" أفادت بأنّه تزامناً مع توقيت الإفطار في لبنان، تمّ إطلاق 3 صواريخ جديدة من منطقة مرجعيون الحدودية اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن "جيش العدو الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة في أجواء المنطقة".

Advertisement

بدوره، قال مراسل قناة "المنار" علي شعيب أن العدو الإسرائيلي عمد إلى تفعيل القبة الحديدية من جديد لاعتراض صواريخ في القطاع الشرقي.

من جهتها، أشارت قناة "الحدث" إلى أن قذائف هاون أطلقت على شمال فلسطين المحتلة، وسقطت في مناطق مفتوحة.

وفي بيان سابق، أكّد نائب مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس آرديل أنّ الوضع الحالي جنوبا خطير للغاية وأشار الى أنّ اليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد. وأشار في بيان الى أنه "تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم. وأبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه فعل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردا على ذلك".