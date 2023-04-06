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لبنان

آخر خبر.. هذا ما تستعدّ له "إسرائيل" بعد أحداث الجنوب!

Lebanon 24
06-04-2023 | 13:04
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كشفت قناة "الجزيرة" أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أصدر تعليمات لجيش العدو بالتحضير لخيارات الرّد على لبنان وذلك إثر حادثة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس.
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ونقلت "الجزيرة" عن هيئة البث الإسرائيليّة قولها إنّ وزير الدفاع اقترح تعزيز خيارات الرّد على ما جرى وذلك من أجل عرضها على مجلس الوزراء الإسرائيليّ. 
 
كذلك، فقد أشارت هيئة البث إلى أنّ "إسرائيل تستعدّ لعدة أيامٍ من القتال في لبنان وغزّة"، مشيرة إلى أنّ "مجلس الوزراء سيتخذ قراراً بشأن الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان من دون حرّ حزب الله إلى حرب". 
 
واليوم، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ "إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها"، في حين كشفت معلومات من وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الوزارة أصدرت تعليمات لسفرائها بأنّ تل أبيب ستردّ على عملية إطلاق الصواريخ". 
 
من جهته، حمّل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من لبنان بإتجاه الأراضي المحتلة، معلناً "استعداده لمواجهة أي تهديد"، مؤكداً جهوزيته لجميع سيناريوهات العمليات. 
 
كذلك، كشف جيش العدو أنّ "الجهة التي أطلقت الصواريخ هي حركة حماس في لبنان"، لافتاً إلى أن "تل أبيب تفحص احتمال تورّط إيران في ما حصل من تطورات أمنية اليوم". 

بدوره، نفى ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لصحيفة "النهار" ضلوع الحركة في ما حصل اليوم، وقال: "لا معلومات لدينا عن إطلاق الصواريخ". 
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