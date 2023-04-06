Advertisement

لبنان

الشامي: لتصحيح الرواتب في القطاع العام

Lebanon 24
06-04-2023 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1054648-638164089375617442.jpg
Doc-P-1054648-638164089375617442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى أنه "هناك ضرورة قصوى لتصحيح الرواتب في القطاع العام نظرا الى تدني الأجور فيه بشكل كبير وعدم قدرة العمال على تأمين حاجاتهم الاساسية، ولا سيما التنقل، ما يؤدي الى شل القطاع العام وبالتالي العجز عن جباية الضرائب وحرمان الموازنة من الايرادات". 
Advertisement
 
وفي حديث لـ"ام تي في"، قال الشامي: "يجب مقاربة مسألة الرواتب من زاوية الموازنة ككل، لأن أي زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي الى تمويله بطباعة الليرة وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم والدخول مجددا في حلقة مفرغة". 
 
وتابع قائلاً: "لا يمكن الاستمرار بتعددية أسعار الصرف ويجب أن يكون هناك سعر صرف موحّد لكل العمليات في الموازنة". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2023-04-08
23:05 | 2023-04-08
23:31 | 2023-04-08
23:45 | 2023-04-08
23:22 | 2023-04-08
23:40 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website