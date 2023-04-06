الآن.. ماذا يجري في المستعمرات الإسرائيلية المُحاذية لحدود لبنان؟

ذكرت شبكة "التلفزيون العربي" أنّ منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية أطلقت صاروخين بعد دويّ صفارات الإنذار في 7 مناطق على الأقل بالجليل الغربي.
كذلك، فقد أفيد بأنّ الجيش الإسرائيليّ ألقى قنابل مضيئة فوق مستعمرة المطلة القريبة من حدود لبنان، وذلك بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في المستعمرات.
مع هذا، أشارت المعلومات إلى أنّ عدداً من المناطق الجنوبية يشهدُ تحليقاً لطيران الإستطلاع الإسرائيلي منذ ساعات المساء.
بدوره، أعلن نائب مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس آرديل في بيان أنّ "قوات اليونيفيل على علمٍ بالتقارير عن انفجارات بالقرب من مستوطنة المطلة"، مشيراً إلى أنه "يجري التحقيق في الأمر"، وأضاف: "لا يزال رئيس البعثة وقائدها العام على اتصال مع جميع الأطراف، ونحث على الهدوء في هذا الوقت البالغ الحساسية".