الآن.. ماذا يجري في المستعمرات الإسرائيلية المُحاذية لحدود لبنان؟

ذكرت شبكة "التلفزيون العربي" أنّ منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية أطلقت صاروخين بعد دويّ صفارات الإنذار في 7 مناطق على الأقل بالجليل الغربي.

كذلك، فقد أفيد بأنّ الجيش الإسرائيليّ ألقى قنابل مضيئة فوق مستعمرة المطلة القريبة من حدود لبنان، وذلك بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في المستعمرات.

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مع هذا، أشارت المعلومات إلى أنّ عدداً من المناطق الجنوبية يشهدُ تحليقاً لطيران الإستطلاع الإسرائيلي منذ ساعات المساء.