مسؤولٌ إسرائيلي يُهاجم نتنياهو بسبب "صواريخ لبنان" ويؤكد: "للردّ بقوة"!

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الخميس، الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت فلسطين المحتلة من لبنان.

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وفي تصريح له، قال لبيد: "في الحكومة السابقة، جلبنا الأمن والسلام السياسي، لكن السلوك المتطرف وغير المسؤول للحكومة الحالية أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالردع. اليوم، إسرائيل في صراع على أربع جبهات في نفس الوقت: على الحدود الشمالية، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، وفي القدس".

وأضاف: "أعداؤنا يسيئون تقدير قوتنا الداخلية عندما يتعلق الأمر بالأمن، ولا توجد معارضة أو تحالف في دولة إسرائيل. سوف نقف متحدين ضد أي عدو وستمنح المعارضة الحكومة الدعم الكامل لرد قاس من قبل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".

وأكمل: "على إسرائيل الرد في الوقت والمكان المناسبين لنا. لا ينبغي أن نلعب في أيدي أولئك الذين يحاولون تسخين المنطقة في شهر رمضان. بدلاً من العمل وفق جدول أعدائنا، يجب أن نرد بقوة وبلا رحمة وفق تقييم الأجهزة الأمنية".