الأمم المتحدة تعلّق على أحداث جنوب لبنان: لضبط النفس

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ندّد المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك، بـ"إطلاق صواريخ من لبنان على اسرائيل"، داعياً "جميع الاطراف الى أكبر قدر من ضبط النفس"، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.وفي بيان له، قال دوجاريك: "ندين إطلاق الصواريخ العديدة من لبنان على شمال اسرائيل اليوم وندعو جميع الاطراف الى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس"، مشددا على ضرورة "تجنب أي فعل احادي الجانب قد يؤدي الى تصعيد جديد للوضع".