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لبنان

آخر تهديد.. وزيرٌ إسرائيلي يُفجّر "مفاجأة" عن لبنان!

Lebanon 24
06-04-2023 | 14:26
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اتّهم وزير الدفاع الإسرائيليّ السابق بيني غانتس "حزب الله" و حركة "حماس" بشنّ هجمات صاروخية على الأراضي الفلسطينية المُحتلة من جنوب لبنان، اليوم الخميس.
وفي تصريحٍ له، أعلن غانتس أنّ "لبنان سيتحمّل عواقب استخدام أراضيه لإطلاق الصواريخ"، كاشفاً أن لدى "إسرائيل بنك أهدافٍ غير مسبوق في لبنان"، وأضاف: "أقول لإيران: أنتم مخطئون في تقدير الأمور والبناء على انقسامنا في إسرائيل".
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وتابع: "عند وجود أزمة أمنية نضع خلافاتنا جانباً وإذا احتجنا لردّ في لبنان أو غزة فنحن جاهزون، الهدوء الذي استمر 17 عاماً مع لبنان انتهى".
 
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