"تحسباً لأيّ طارئ" في الجنوب.. "اليونيفيل" فعلت هذا الأمر!

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ قوات "اليونيفيل" لم تُخلِ مراكزها عند الحدود اللبنانيّة - الفلسطينية بعكس ما أشيع في بعض وسائل الإعلام.
ووفقاً للمصادر، فإن ما جرى هو إخلاء بعض النقاط المتنقلة والتي تُوضع على الطرقات تحسباً لأيّ طارئ قد يحصل.
بدوره، قال متحدث باسم قوات "اليونيفيل" لصحيفة "النهار" أنّ جنود القوات الدوليّة يواصلون أداء واجباتهم، وقد تمّ إصدار أوامر للموظفين المدنيين والعسكريين باللجوء إلى الملاجئ داخل قواعدهم وفق البروتوكول المُتبّع.
وكان نائب مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس آرديل أعلن في بيان أنّ "اليونيفيل على علم بالتقارير عن انفجارات بالقرب من مستوطنه المطلة"، مؤكداً أن "التحقيقات مستمرة بهذا الشأن"، وقال: "لا يزال رئيس البعثة وقائدها العام على اتصال مع جميع الاطراف ونحث على الهدوء في هذا الوقت البالغ الحساسية".