شدد وزير الداخلية بسام المولوي على وجوب قيام دولة بلبنان، مؤكداً أن الدوبة "تمتلك وحدها قرار السلم والحرب والالتزام بالقرار الأممي 1701 ضرورة ملحة لمصلحة لبنان والمواطنين".

وفي حديث للـ"الحدث"، قال المولوي: "لا ينبغي أن يكون لبنان أو جنوبه منصة تهديد من قبل أي طرف".

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وشدد على أنه "لن نقبل أن توجه رسائل سياسية عبر تهديدات أمنية".

وأكد على ضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها حول إطلاق الصواريخ ومن أمّن الغطاء لها.

وفي سياق منفصل، قال المولوي: "جهزنا نفسنا من كل الجوانب لإتمام الانتخابات البلدية وعلى الدولة أن تقوم بدورها".