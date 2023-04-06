أمرٌ لافت في كلمته.. كيف علّق نتنياهو على أحداث جنوب لبنان؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستضرب "أعداءها الذين سيدفعون ثمن هجماتهم ضدّ إسرائيل"، وقال: الخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا على كل الجبهات ولن تثنينا عن الرد عليهم".

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وفي خطاب له بعد الإجتماع الأمني الإسرائيلي المُصغر بشأن الأحداث عند الحدود مع لبنان، لفت نتنياهو إلى أنه "لا مصلحة لإسرائيل بتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى"، وقال: "ندعو إلى تهدئة التوترات وسنعمل بحزمٍ ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف".

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نتنياهو لم يوجه في خطابه أي اتهام لجهة في قضية إطلاق الصواريخ من لبنان"، موضحة أن "هذا الأمر لافت جداً".