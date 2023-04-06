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لبنان
ميقاتي التقى وزير الدفاع الإيطالي: لبنان يرفض أيّ تصعيد عسكري ينطلق من أرضه
Lebanon 24
06-04-2023
|
15:58
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، مساء اليوم في دارته، فور وصوله الى لبنان في زيارة لتفقد قوات بلاده العاملة في إطار "اليونيفيل".
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وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الطارئ في جنوب لبنان، وقد شكر ميقاتي إيطاليا دعمها المستمر ومساهتمها الفاعلة في تعزيز الإستقرار في الجنوب من خلال قوات "اليونيفيل".
كذلك، فقد أكد ميقاتي إدانة لبنان وشجبه العملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان"، مشدداً على أنّ "الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين".
وشدّد رئيس الحكومة خلال اللقاء على أنّ "لبنان يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه"، وأضاف: "كذلك، نرفض استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".
وجدد ميقاتي "تأكيد التزام لبنان بالقرار الأممي 1701، والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل"، كما أبلغ وزير الوزير الإيطاليّ بأنّ "كل القوى الفاعلة في الجنوب أبلغت الحكومة إدانتها هذه العملية وشجبها لأي تصعيد، لا سيما في هذا الظرف الدقيق".
وتمنى رئيس الحكومة "على الوزير الايطالي الضغط على اسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي الى مزيد من التوتر في الجنوب".
بدوره، جدّد الوزير الايطالي دعم بلاده للبنان واستعدادها للمساعدة في حل الأزمة السياسية التي يمر بها.
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