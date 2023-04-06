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لبنان

وزيرٌ لبنانيّ: أي اعتداء على لبنان سيجرّ على إسرائيل "الويلات"

Lebanon 24
06-04-2023 | 15:51
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غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا نسعى الى الحرب، والكلام الرسمي اللبناني الذي صدر بهذا المعنى هو موقفٌ جميل. ‏لكن هذه اللغة لا تجدي نفعاً مع ⁧‫إسرائيل‬⁩ بل يمكن ان تجعلها تُسيء الفهم وتُخطىء التقدير".
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وأضاف المرتضى: "الموقف الأوضح: أيّ إعتداء على لبنان سوف يجرّ على إسرائيل ويلات لا قدرة لها على إستيعابها. ايّاها والتهوّر".
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