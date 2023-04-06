بيانٌ من وزير الداخلية.. هذا ما جاء فيه

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي البيان الآتي:

"بناء لعديد من الشكاوى التي وردت الى وزارة الداخلية والبلديات حول تفاقم التعديات على أملاك الدولة وخصوصاً في بعض مناطق جنوب لبنان وبعد طرح القضية على اجتماع مجلس الامن الداخلي المركزي الأخير، وبناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، توجهت قوّة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعملت على إزالة عدد من التعدّيات وتوقيف مخالفين. ويؤكد الوزير مولوي في هذا الإطار أن لا مجال الا بتطبيق القانون وتثبيت منطق الدولة، مشيراً الى انه سيصار الى فتح تحقيق ومحاسبة جميع المخالفين والمقصرين".