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لبنان

طائرات إسرائيلية حربية دخلت لبنان.. وغارات وهميّة فوق الجنوب!

Lebanon 24
06-04-2023 | 17:01
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أفادت المعلومات بأنّ جيش العدو الإسرائيلي ينفذ غارات وهميَّة فوق مختلف البلدات الجنوبيّة وتحديداً في النبطية والقرى الحدوديّة.
وقبل نحو نصف ساعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته رصدت إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه مستعمرة المطلّة في الداخل الفلسطيني المُحتل، وذلك وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربيّة". 
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بدورها، ذكرت قناة "الحدث" أن قنابل مضيئة شُوهدت في سماء شمال "إسرائيل" عند الحدود مع لبنان.
ومنذ ساعات الظهيرة، تشهد الحدود الجنوبية توتراً كبيراً بعد حادثة إطلاق عشرات الصواريخ صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة.
وإثر ما حصل، قالت هيئة البث الإسرائيليّة أن "تل أبيب تتأهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة"، في حين قالت تقارير أخرى إنّ "إسرائيل ستردّ على الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان". 
 
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