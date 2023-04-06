طغى "الفتور القاتل" على العلاقة بين حليفين، الامر الذي بات غير خافٍ على المراقبين، لدرجة ان أحدهما اسقط من حساباته المستقبلية الطرف الآخر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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