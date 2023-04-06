الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء توجيه ضربات في الأراضي اللبنانية

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يوجّه الجيش الإسرائيلي ضربات لأهداف تابعة لحماس في الجنوب لبنان.وأعلن جيش الاحتلال فجر اليوم، أن قواته تشن غارات في لبنان على أثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية.وقال الجيش في بيان مقتضب إن "قوات الدفاع الإسرائيلية تنفذ ضربات في لبنان حاليا، التفاصيل تأتي لاحقا".