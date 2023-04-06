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لبنان

"دوحة 2" مع عودة الخليفي لحلّ الأزمة الرئاسيّة؟

Lebanon 24
06-04-2023 | 22:41
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كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":بعد جولة وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي الأخيرة على المسؤولين والقيادات السياسية، ينتظر أن يعود الموفد القطري الى بيروت بعد شهر رمضان أو قبل اللقاء الخماسي المرتقب، وقبل القمّة العربية الثانية والثلاثين التي تقرّر عقدها في الرياض في 19 أيار المقبل. ويبدو بأنّ قطر تضطلع بملفّات عدّة في المنطقة، وتعمل على الوساطة لحلّها بناء على التطوّرات الأخيرة التي طرأت على دول الشرق الأوسط، من التسوية الإيرانية- السعودية الى لقاءات باريس الخماسية وعودة العلاقات العربية- العربية الى طبيعتها تدريجاً.
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ويُتوقّع، بحسب المعلومات، أن تكون الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للملف الرئاسي في لبنان، في ظل كلّ ما تشهده ملفات المنطقة من حلحلة إقليمية ودولية. ويُعوّل على الدور القطري الذي سيكون بارزاً خلال الإجتماعات التي ستُعقد بين الدول الكبرى وإيران في الملف النووي، ومحاولاته الجديّة لمنع حصول أي إنفجار أمني بين إيران و»إسرائيل» في المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.. هذا الى جانب لعب قطر دوراً سريّاً الى جانب تركيا في التوصّل الى الإتفاق بين الأطراف المتخاصمة في اليمن.
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