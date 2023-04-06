اليونيفيل: الوضع خطير للغاية ولبنان وإسرائيل "لا يريدان الحرب"

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أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في بيان فجر اليوم أعقب قصفاً نفذته إسرائيل على الجنوب، أن الطرفين "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.وأعلنت أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور.وأوضحت أن "الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب".ووصفت قوات اليونيفيل الوضع الراهن بأنه "خطير للغاية"، وحضّت الجانبين على "ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد".