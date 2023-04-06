اسرائيل تنفذ تهديداتها.. غارات فجرا على الجنوب واليونيفيل تطمئن: لا حرب (فيديو وصور)

يسود الهدوء الحذر منطقة الجنوب بعدما شنت القوات الاسرائيلية فجر اليوم غارات على محيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، رداً على الصواريخ التي أطلقت عصر أمس من جنوب لبنان باتجاه الشمال الاسرائيلي.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط ما لا يقل عن 4 جرحى، بعد ان استهدف القصف سطح منزل يعود لمزارعين سوريين في أحد البساتين القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، اضافة الى أضرار في حظيرة ماشية من جراء سقوط صاروخ بالقرب من حاجز للجيش عند مدخل الرشيدية جنوب صور، لم ينفجر بكامله ما ادى الى نفوق 6 اغنام وطيور وتضرر الحظيرة جراء الضغط.



كما ادى القصف الى أضرار في محول الكهرباء في منطقة رأس العين وفي عبارة مشروع متفرعة من برك البلدة واضرار في المنازل والسيارات نتيجة الضغط الناجم عن القصف.



ونزح عدد من العائلات السورية التي تعمل في الزراعة من منطقة راس العين الى مناطق بعيدة من القصف.

و أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان ان "الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف منطقة صور فجر اليوم، ادى الى تضرر منشآت مشروع ري القاسمية في منطقة القليلة بشكل مباشر، حيث اصاب إحدى العبارات وجزءا من قناة ري القاسمية التي تروي البساتين في منطقة القليلة وما بعدها".



واشارت المصلحة الى ان "الفرق الفنية باشرت بالكشف الفني تمهيدا لاجراء الصيانة لاعادة تشغيل المشروع قبل موسم الري 2023".

ودوّت ثلاثة انفجارات في منطقة صور، بعد ساعات على إعلان إسرائيل أن 34 صاروخاً أُطلِقت من لبنان باتجاه أراضيها.



وقال الجيش الإسرائيلي إنّه هاجم أهدافاً تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، وأضاف في بيان: "لن نسمح لمنظمة (حماس) الإرهبية بالعمل من داخل لبنان ويحمل دولة لبنان مسؤولية كل نيران موجهة تنطلق من أراضيها".



كما حمّل الجيش الاسرائيلي في بيان الدولة اللبنانية "مسؤولية إطلاق النار من أراضيها".

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بجعل أعداء بلاده يدفعون "ثمن كلّ اعتداء".



"اليونيفيل" على الخط

في الموازاة، أكدت قوات "اليونيفيل"، في بيان، فجراً، أنّ الطرفَين "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.

وأعلنت القوّة الدولية التي تنتشر في جنوب لبنان، أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور. وأوضحت أنّ "الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب".