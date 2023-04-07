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لبنان

تفاصيل تصدم: هذا ما فعله بعض النواب في لقاء حريصا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-04-2023 | 01:30
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بالرغم من النجاح اللاهوتي والديني للقاء النواب المسيحيين بدعوة من  البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي  في بيت عنيا - حريصا، إلا أن مصدراً كنسياً شارك في الإعداد والتنظيم أسِف للخفة واللامبالاة لعدد وازن من النواب حيث ترك عدد منهم رسومات لا معنى لها على أوراقه خلال اللقاء الأول، تدل  على ان اصحابها  لم يستوعبوا شيئا مما يحصل حولهم وكانوا ينتظرون إنتهاء وقت اللقاء.
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وتابع المصدر "أما البعض الآخر من النواب فأمضى معظم الوقت، وحتى خلال القداس في تصفح صفحات مواقع التواصل الإجتماعي على هاتفه.
وختم المصدر أن قلة الرصانة عند البعض وعدم الالتزام بالوقت المحدد أدى الى أخذ الصورة التذكارية مرتين بسبب تغيب عدد من النواب عن الصورة الأولى.

المصدر: لبنان 24

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خاص

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