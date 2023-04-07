Advertisement

لبنان

الاشتباك مع القوات بدأ

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-04-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1054879-638164520670230668.jpg
Doc-P-1054879-638164520670230668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يكن تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد "القوات اللبنانية" ورئيسها سمير جعجع بالامس ابن ساعته او نابعا من فراغ، اذ ان بري منزعج منذ فترة من تبدّل سلوك القوات في التعامل معه داخل المجلس النيابي وخارجه.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريح بري سيكون نقطة البداية في اشتباك سياسي واعلامي، قد يكون الاول من نوعه بين القوات اللبنانية وحركة امل والذي قد يشكل تحولا في الحياة السياسية .
وتعتقد المصادر ان الخلاف بين امل والقوات، قد يزعج التيار الوطني الحر الذي كان يستثمر العلاقة الجيدة بين الطرفين للتصويب على "القوات" بإعتبارها لا تخوض معارك ضد حليف حزب الله...

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2023-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2023-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2023-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2023-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:12 | 2023-04-10
23:10 | 2023-04-10
23:11 | 2023-04-10
00:12 | 2023-04-11
00:01 | 2023-04-11
23:28 | 2023-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website