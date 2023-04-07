الاشتباك مع القوات بدأ

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لم يكن تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد "القوات اللبنانية" ورئيسها سمير جعجع بالامس ابن ساعته او نابعا من فراغ، اذ ان بري منزعج منذ فترة من تبدّل سلوك القوات في التعامل معه داخل المجلس النيابي وخارجه.وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريح بري سيكون نقطة البداية في اشتباك سياسي واعلامي، قد يكون الاول من نوعه بين القوات اللبنانية وحركة امل والذي قد يشكل تحولا في الحياة السياسية .وتعتقد المصادر ان الخلاف بين امل والقوات، قد يزعج التيار الوطني الحر الذي كان يستثمر العلاقة الجيدة بين الطرفين للتصويب على "القوات" بإعتبارها لا تخوض معارك ضد حليف حزب الله...