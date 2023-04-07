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لبنان

جولة فرنسية جديدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-04-2023 | 01:45
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قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الفرنسيين سيقومون خلال المرحلة المقبلة بإستكمال حراكهم السياسي الاخير الذي بدأ مع استقبال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وذلك من خلال سلسلة اتصالات مع القوى اللبنانية المختلفة.
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وبحسب المصادر فإن باريس ستحاول الحصول على اجوبة سعودية بعد الضمانات التي اعطاها فرنجية، قبل نقل هذه الاجوبة الى المعنيين في لبنان وتحديدا حزب الله.
وترى المصادر ان فرنسا ستكثف تنسيقها مع البطريركية المارونية لتعويض الخلل الحاصل في علاقتها مع القوى السياسية المسيحية...


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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