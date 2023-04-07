العثور على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون.. هذا ما أعلنه الجيش (صور)

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر" ان وحدة منه عثرت في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، مشيراً إلى ان العمل جارٍ على تفكيكها.

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