العثور على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون.. هذا ما أعلنه الجيش (صور)

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر" ان وحدة منه عثرت في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، مشيراً إلى ان العمل جارٍ على تفكيكها.
عثرت وحدة من الجيش في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/rAuphj06Ms
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 7, 2023
عثرت وحدة من الجيش في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/rAuphj06Ms