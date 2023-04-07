Advertisement

لبنان

قصص حزينة.. ظاهرة بيع شعر الفتيات تنتشر في لبنان من أجل تأمين لقمة العيش!

Lebanon 24
07-04-2023 | 01:31
A-
A+
Doc-P-1054889-638164536966255020.jpg
Doc-P-1054889-638164536966255020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 بعد أن تخطت الأزمة الاقتصادية في لبنان حدود المنطق، انتشرت ظاهرة بيع شعر الفتيات مقابل الدولار من أجل تأمين لقمة العيش.
 
وتحدثت وسائل إعلام محلية في لبنان عن أمهات قمن ببيع شعر بناتهن الطويل إلى صالونات التزيين النسائية للاستفادة منه في إطالة التسريحات لدى السيدات اللواتي هن بحاجة للتزيين أو لتسويقه، بعد تحويله إلى شعر مستعار لمراكز الأطفال المرضى بالسرطان في المستشفيات المتخصصة في بيروت.
Advertisement


وبحسب تقرير لموقع "سكاي نيوز" عربية، فإن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان التي تتركز في منطقتي البقاع وشمالي لبنان، ثم توسعت الظاهرة لتنتقل لنساء في عائلات يحتجن لتأمين قوت اليوم خلال شهر رمضان.
 
وقال أحد العاملين في تصنيع الشعر المستعار في مدينة صيدا لموقع "سكاي نيوز" عربية، إن ثمن كل 100 غرام من الشعر الطبيعي يصل الى 30 مليون ليرة (ما يقارب 300 دولار)


بدوره، قال جميل، أحد مصففي الشعر في بيروت إن امرأة قصدته لبيع شعرها، مشيراً إلى أنها كانت حادثة حزينة. وأضاف: "كان الموقف صادماً ولم أتوقع أن أقص شعرها لهذا السبب".
 
حادثة أخرى تحدث عنها مصفف شعر في مدينة زحلة في البقاع شرق البلاد، فقال: "فاجأتني احدى النساء بطلب قص شعر ابنتها الشقراء مقابل مبلغ 50 دولاراً"، مشيرا الى أنها "من أغرب القصص التي شاهدها خلال سنوات ممارسته للمهنة".
 
من جهتها، قالت صاحبة صالون تجميل في عكار شمالي لبنان أن "هذه الظاهرة بدأت تنتشر بين نساء المخيمات في تلك المنطقة". وأوضحت أن " شعر الفتيات في مخيمات النازحين أكثر طولاً وأن أمهاتهن يبعنه مقابل الدولار".
 
وفي سياق متصل، قال صائب، مالك مصنع لصنع الشعر المستعار إن "هذه التجارة كانت نشطة في سوريا وقد وصلت حديثاً إلى لبنان، ويباع الشعر بالغرام لتحويله الى خصل تزيين شعر العرائس ويتم الترويج لها لدى مصففي الشعر في لبنان".
وأضاف في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية: "بدأت هذه الظاهرة في لبنان منذ فترة قصيرة عسى ألا تتوسع وتطال أعضاء أخرى من أجساد المواطنين والنازحين من أجل تأمين لقمة العيش". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2023-04-08
23:05 | 2023-04-08
23:31 | 2023-04-08
23:45 | 2023-04-08
23:22 | 2023-04-08
23:40 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website