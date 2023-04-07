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لبنان

جعجع التقى السنيورة في حضور الرياشي

Lebanon 24
07-04-2023 | 02:04
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، الرئيس فؤاد السنيورة، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي. (الوكالة الوطنية)
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