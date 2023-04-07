جعجع التقى السنيورة في حضور الرياشي

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، الرئيس فؤاد السنيورة، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي. (الوكالة الوطنية)

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