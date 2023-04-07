"حماس" تدين العدوان الاسرائيلي على لبنان

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"العدوان الإسرائيلي على لبنان، باستهدافه محيط مدينة صور في جنوب البلاد".



وقالت في بيان: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم". (الوكالة الوطنية)