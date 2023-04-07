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لبنان

"حماس" تدين العدوان الاسرائيلي على لبنان

Lebanon 24
07-04-2023 | 02:39
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نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"العدوان الإسرائيلي على لبنان، باستهدافه محيط مدينة صور في جنوب البلاد".
 
وقالت في بيان: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم". (الوكالة الوطنية)
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