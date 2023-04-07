لبنان يشكو اسرائيل أمام الأمم المتحدة.. اليكم التفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنّه "بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على أثر القصف والاعتداء الإسرائيلي المتعمّد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان، ممّا يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الامن الدولي 1701، ويُهدّد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب الللبناني".

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