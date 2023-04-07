سليم التقى وزير الدفاع الإيطالي: التصعيد في الجنوب يشكل تهديدا للاستقرار والجيش جاهز للتصدي

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم وزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو، والوفد المرافق في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، لا سيما في المجال العسكري.

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وتم التطرق الى ما يشهده الجنوب من تصعيد، واعتبر الوزير سليم ان هذا التطور يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في الجنوب.

وأكد الوزير سليم ان لبنان يلتزم بقرار مجلس الامن الدولي 1701، مشيرا الى ان "الجيش كان وسيبقى حريصا على اقصى درجات التعاون مع اليونيفيل واتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب والجهوزية الدائمة للتصدي لأي عدوان".

ونوه الوزير سليم بالمشاركة الايطالية في القوة الدولية في الجنوب "اليونيفيل" والتنسيق القائم بينها وبين وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في منطقة العمليات الدولية. وشكر لايطاليا مساندتها المستمرة للجيش لا سيما تقديمها المساعدات الانسانية والعسكرية.

من جهته، أعرب كروسيتو عن الإستعداد الكلي للتعاون ومساعدة الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية منوها بالكفاءة العالية للجيش اللبناني ومتانة التعاون القائم مع جيش بلاده.

وتطرق كروسيتو الى أزمة النزوح، مبديا تفهم بلاده العميق لمعاناة لبنان من أزمة النزوح السوري التي أرخت بثقلها على الوضع الإقتصادي والإجتماعي، لافتا الى انه سينقل الموقف اللبناني من النزوح الى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وتحدث كروسيتو عن موضوع الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، مؤكداً أهمية التعاون لمواجهتها لما تشكله من مخاطر على المجتمعات المقصودة والمهاجرين أنفسهم.

وعرض الوزير سليم للجهود التي تبذلها القوى والأجهزة اللبنانية لمكافحة هذه الظاهرة نظرا للمخاطر التي تنتج عنها. كما أكد أن معالجة موضوع النازحين السوريين في لبنان، يساعد ايضا على الجهود المبذولة في هذا الإتجاه. وتمنى الوزير سليم دعم موقف لبنان المُطالب بعودة النازحين السوريين الى بلادهم امام المجتمع الدولي.