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لبنان

عملية التمشيط في الجنوب مستمرة.. وهذا ما يقوم به الجيش

Lebanon 24
07-04-2023 | 03:33
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لا يزال الجيش حتى الساعة يعمل على الكشف على مناطق التي تم القصف عليها من قبل العدو الاسرائيلي لتحديد الاضرار.
وكان الجيش قد كشف على صاروخ داخل أحد البساتين القريبة لأحد مراكزه عند نقطة حاجز الرشيدية جنوب مدينة صور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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