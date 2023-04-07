عملية التمشيط في الجنوب مستمرة.. وهذا ما يقوم به الجيش

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لا يزال الجيش حتى الساعة يعمل على الكشف على مناطق التي تم القصف عليها من قبل العدو الاسرائيلي لتحديد الاضرار.وكان الجيش قد كشف على صاروخ داخل أحد البساتين القريبة لأحد مراكزه عند نقطة حاجز الرشيدية جنوب مدينة صور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".