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لبنان

عسيران: لانتخاب رئيس للجمهورية يقود البلاد الى شاطئ الأمان

Lebanon 24
07-04-2023 | 04:22
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 ندد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران بالعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.
 
 
وفي تصريح له، اكد عسيران "التزام لبنان بالقرار الدولي 1701"، مشيرا الى ان "إسرائيل الدولة المعتدية ما تزال تضع لبنان وجنوبه على منظار التصويب والاستهداف العسكري، وان الاعتداءات  الإسرائيلية التي  طاولت بلدات في منطقة صور انما هي خرق للقرار 1701 واعتداء على السيادة اللبنانية".
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وقال: "كما هي العادة تقوم إسرائيل بالاعتداء على لبنان وغزة للفت الأنظار عن مشاكلها الداخلية وهذه الأمور لم تعد تجدي نفعا، والطريق الوحيد للقضية الفلسطينية ما قرره القادة العرب عام 2000 في القمة العربية التي انعقدت في بيروت وهي الحل الأكيد في الدولتين".
 
 
وأضاف: "لبنان سيتصدى للاعتداءات الإسرائيلية بكل ما لديه من قوة، وقواه يحسب لها الف حساب ان فعلت فعلها بعد ان قرر اللبنانيون ان يدافعوا عن ارضهم  ووطنهم وان يكونوا صفا واحدا  للدفاع عن سيادتهم".
 
وختم عسيران: "نأمل قريبا ان يكون هناك اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية يقود البلاد الى شاطئ الأمان ويعيد لبنان الى وحدته الوطنية، وعلى إسرائيل ان تفهم  ان أي عدوان على وطننا سيكون الرد عليه حاسما وحازما من خلال الجيش والشعب والمقاومة ومن خلال تصليب الموقف الوطني الموحد". (الوكالة الوطنية)
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