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لبنان

سويف في الجمعة العظيمة: ما نطلبه هو التوبة وطلب المغفرة من الشعب الذي يعيش باستمرار جمعته العظيمة

Lebanon 24
07-04-2023 | 05:08
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ترأس رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف صلاة ورتبة سجدة الصليب، لمناسبة يوم الجمعة العظيمة في كنيسة مار مارون في طرابلس، عاونه خادم الرعية المونسنيور نبيه معوض ولفيف من الكهنة، في حضور النائب إيلي خوري ونقيبة محامي طرابلس والشمال ماري تيريز القوال، ومشاركة شخصيات سياسية واجتماعية وحشد كبير من المؤمنين من مختلف رعايا الأبرشية. 
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تخلل الزياح حمل نعش المسيح في الشوارع المحيطة بالكنيسة، حيث طاف المؤمنون خلف النعش يتقدمهم المطران سويف والكهنة، وسط قرع الاجراس وارتفاع اصوات التراتيل الخاصة بمناسبة يوم الجمعة العظيمة.
 
بعد قراءة الأناجيل، القى سويف عظة قال فيها: يوم الجمعة العظيمة، هو نداء الى ضمائرهم فيوقفوا المتاجرة بالبشر وسوقها كل يوم الى القهر والذل، فالمواطن يستحق أن يحيا أفراح القيامة. ما نطلبه بمحبة ومسؤولية هو التوبة وطلب المغفرة من الشعب الذي يعيش باستمرار جمعته العظيمة. فيا أيها المسؤولون! ما أجمل أن تصحوا وتحكموا بالإنسانية والعدل على قاعدة الأخلاق والضمير.
 
وختم سويف:" في يوم الجمعة العظيمة، نقدم آلام البشرية، وآلام لبنان والشرق والعالم بأسره أمام صليب المسيح، الذي أصبح خشبة الخلاص وعلامة الظفر والشفاء. تعالوا نعترف مع لص اليمين ونسجد للصليب فنموت عن ذواتنا لأجل المحبة التي تقتضي الموت، لأن الموت بإيمان ومحبة هو حياة جديدة في المسيح له المجد الى الأب".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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