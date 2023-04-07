جيش العدوّ يستنفر... ما الذي أثار رعبه عند الحدود مع لبنان؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ هراً أثار رعب واستنفار العدوّ الإسرائيليّ على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وفي التفاصيل، علق هرّ على الشريط الشائك، مما دفع العدوّ لاستقدام دوريات عسكريّة إلى المكان، فيما قام أحد جنوده بتحريره.