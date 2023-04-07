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لبنان

حريق في زيتون أبي سمراء... الدخان غطّى سماء المنطقة

Lebanon 24
07-04-2023 | 05:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أحرقوا صباح اليوم، في زيتون أبي سمراء، إطارات لاستخراج مادة النحاس منها. وقد غطّت سحب الدخان في سماء المنطقة، وعلى الفور اعطى وزير البيئة ناصر ياسين توجيهاته لفرق الاطفاء لإخماد الحريق.
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وتوجهت دورية من شرطة بلدية طرابلس الى المكان، وتعمل على تحديد هويّة الفاعلين لتوقيفهم، بينما باشرت فرق الدفاع المدني بعملية إطفاء الحريق.
 
 
 
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