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لبنان

وفاة شاب لبنانيّ في حادث سير مروّع في أستراليا

Lebanon 24
07-04-2023 | 06:22
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تُوفي الشاب محمد علي أنور داوود، من بلدة عنقون الجنوبية، في حادث سير مروّع في أستراليا.
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