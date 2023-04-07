فريق من "اليونيفيل" والجيش على الحدود.. كيف يبدو الوضع؟ (صور)

وصل عند الواحد من بعد ظهر اليوم فريقا خبراء من الهندسة متخصصان بنزع القذائف والمتفجرات في قوات "اليونيفيل" الايطالية والجيش، بعد 10 ساعات من القصف الاسرائيلي على سهل القليلة ورأس العين في جنوب صور.

Advertisement

وكشف الفريقان على مكان سقوط الصواريخ الاسرائيلية في سهل القليلة رأس العين، لالتقاط الصور ولاعداد تقارير عن القصف الذي تعرضت له المنطقة فجر اليوم.