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لبنان

فريق من "اليونيفيل" والجيش على الحدود.. كيف يبدو الوضع؟ (صور)

Lebanon 24
07-04-2023 | 06:44
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وصل عند الواحد من بعد ظهر اليوم فريقا خبراء من الهندسة متخصصان بنزع القذائف والمتفجرات في قوات "اليونيفيل" الايطالية والجيش، بعد 10 ساعات من القصف الاسرائيلي على سهل القليلة ورأس العين في جنوب صور.
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وكشف الفريقان على مكان سقوط الصواريخ الاسرائيلية في سهل القليلة رأس العين، لالتقاط الصور ولاعداد تقارير عن القصف الذي تعرضت له المنطقة فجر اليوم. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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