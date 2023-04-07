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لبنان

المطران عون في رتبة سجدة المصلوب: لنتعلم الغفران والا فمجتمعنا ذاهب الى الدمار

Lebanon 24
07-04-2023 | 07:35
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 ترأس راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون رتبة سجدة المصلوب في كنيسة السيدة عمشيت عاونه فيها خادم الرعية الخوري شربل الخوري، في حضور المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء لحود لحود، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رئيسة مركز الصليب الاحمر في جبيل رندا كلاب وحشد من المؤمنين.
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بعد الانجيل المقدس، القى عون عظة اشار فيها الى ان "الرب يسوع بلغ فيه حتى بذل نفسه على الصليب من اجلنا لكي يعطينا حياته وروحه ويعلمنا سلوك الدرب وصولا الى الملكوت"، لافتا الى ان "يسوع اختار الصليب من اجل خلاص العالم وصولا الى القيامة التي ننتظرها". 
 
وقال: "نحن مقتنعون ان الخلاص يتحقق بالعدالة، وبإسم هذه العدالة نرى ان هناك الكثير من الخلافات بين الناس على المستويات كافة ولا احد مستعد ان يتبنى منطق الصليب الذي يدعونا الى التسامح والمغفرة وعدم مبادلة الاساءة بالاساءة، لذا علينا ان نتعلم كيف نغفر ونسامح في اعمالنا وحياتنا والا فمجتمعنا ذاهب الى الدمار".
 
وشدد على "اهمية التخلي عن مصالحنا الخاصة والتضحية في حياتنا من اجل الخير العام، فلا يجوز ان يأتي العيد ولم يغفر احدنا للآخر".
 
وختم سائلا الرب أن "يعطينا القوة والايمان لننمو معه بالقداسة ونمتلىء بالحب وعيش الغفران مع بعضنا البعض"، آملا ان "يكون العيد مباركا علينا وعلى عائلاتنا ومجتمعنا ووطننا".
 
وفي الختام، اقيم الزياح في الباحة الخارجية للكنيسة حيث حمل النعش ووضع في القبر الى يوم القيامة المجيدة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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