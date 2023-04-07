بعد أحداث الجنوب.. هذا ما قاله الشيخ قاسم عن المقاومة

Advertisement

غرد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر "تويتر" قائلا:"لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل، فتوازن الردع قائم وحاضر، والمجاهدون الفلسطينيون في الميدان، وكل محور المقاومة في يقظة.هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آت إن شاء الله".