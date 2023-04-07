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لبنان

كيف علّقت هذه الدول على التوتّر بين لبنان وإسرائيل؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 08:28
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أكدت فرنسا تمسكها الراسخ باستقرار لبنان وسيادته، وبأمن إسرائيل، وذلك بعد الغارات الجوية التي شنتها تل أبيب على كل من لبنان وقطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ على المستوطنات الاسرائيلية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما: "نحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد".

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وأضاف أن "فرنسا تدين بشدة الهجمات الصاروخية العشوائية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من غزة وجنوب لبنان".
 
 
إيران
 
 
هذا وندّدت وزارة الخارجيّة  الإيرانية "باعتداءات النظام الصهيوني على مناطق مدنية في جنوب لبنان وقطاع غزة".
 
 
مصر
 
أما وزارة الخارجية المصرية، فأعربت عن "قلقها البالغ" جراء التصعيد في المنطقة بين لبنان وإسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
 
الصين
 
 
قال مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط: "نشعر بقلق بالغ بشأن تصعيد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان".

لبنان

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