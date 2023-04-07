كيف علّقت هذه الدول على التوتّر بين لبنان وإسرائيل؟

أكدت فرنسا تمسكها الراسخ باستقرار لبنان وسيادته، وبأمن إسرائيل، وذلك بعد الغارات الجوية التي شنتها تل أبيب على كل من لبنان وقطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ على المستوطنات الاسرائيلية.



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما: "نحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد".



Advertisement وأضاف أن "فرنسا تدين بشدة الهجمات الصاروخية العشوائية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من غزة وجنوب لبنان". وأضاف أن "فرنسا تدين بشدة الهجمات الصاروخية العشوائية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من غزة وجنوب لبنان".

إيران

هذا وندّدت وزارة الخارجيّة الإيرانية "باعتداءات النظام الصهيوني على مناطق مدنية في جنوب لبنان وقطاع غزة".

مصر