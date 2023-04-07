نائب لبناني الاصل يُعين وزيرا في سيدني.. من هو جهاد ديب؟

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تم تعيين النائب جهاد ديب وزيراً في حكومة ولاية نيوساوث ويليز وهي اكبر الولايات في اوستراليا بعد فوزه مجدداً بمقعد نيابي في بانكستاون سيدني.وأعلن رئيس الحكومة كريس مينز اليوم، حكومته الجديدة التي تتألف من 22 وزيراً، بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في 25 اذار الماضي.وتولى ديب وزارات: الخدمات العامة والحكومة الرقمية وخدمات الطوارئ والشباب.