المفتي إمام يتفقد سجن القبة

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زار مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام سجن القبة، متفقدا أوضاع السجناء ومقدما لهم كمية من الحصص الغذائية. وقد شارك في الزيارة رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف ومتروبوليت طرابلس للروم الكاثوليك المطران إدوارد الضاهر، نقيبة المحامين في الشمال ماري تيريز القوال، وممثلون عن المرجعيات العلوية والمسيحية في طرابلس وعكار.وكانت جولة على السجناء والوقوف على حاجاتهم وأوضاعهم الصحية والغذائية بغية العمل لتحسين أوضاعهم.وأكد المفتي إمام "ضرورة الإسراع في المحاكمات وبخاصة ان السجون تشكو من الاكتظاظ والنقص في التقديمات الضرورية".وكانت كلمات توجيهية للمفتي إمام والمطارنة، وجرى الاستماع إلى شكاوى النزلاء، لا سيما من النواحي القانونية والقضائية، حيث اهتمت الفاعليات الرعائية والقضائية والحقوقية بمتابعتها.