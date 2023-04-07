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لبنان

فرق وزارة الزراعة تجول في صور غدا لمسح الأضرار الناتجة من الإعتداء الاسرائيلي

Lebanon 24
07-04-2023 | 09:25
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 أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه "بناء لتوجيهات وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، ونتيجة الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت مزارع وحقول المزروعات في محيط القرى المجاورة لمدينة صور فجر اليوم، ستقوم فرق تابعة لوزارة الزراعة بجولة ميدانية يوم غد لمسح الأضرار الناتجة من الإعتداء".
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وأكدت الوزارة "وقوفها إلى جانب المزارعين في كل لبنان، وخصوصا أبناء الجنوب، الذين لطالما تعرضوا لاعتداءات اسرائيلية متكررة من عدو لا يفقه لا قانونا دوليا ولا شرعة حقوق إنسان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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