التجمع الوطني الديموقراطي وتجمع الاطباء نوها باتفاق وزارة الصحة بخصوص مرضى غسيل الكلى

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نوه المكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" واللجنة الصحية في "تجمع الاطباء في لبنان"، في بيان، باتفاق وزارة الصحة مع المستشفيات والاطباء بخصوص مرضى غسيل الكلى.وأوضحا ان "هذا الاتفاق أكد على تطوير آلية تغطية جلسات غسيل الكلى، وذلك وفق التالي: اعتماد تعرفة متحركة لجلسة غسيل الكلى لمواكبة تغييرات سعر الصرف، الاتفاق ما بين المستشفيات ووزارتي الصحة العامة والمالية على آلية لتسريع تقديم الفواتير وإنجاز المعاملات والمستحقات المالية للمراكز العلاجية كما أتعاب الأطباء في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، تأكيد عدم تكبيد المريض أي فروقات إضافية سواء من المستشفيات أو الأطباء المعالجين".كما أشادا ب"البند الخاص، الذي دعا المرضى الذين يواجهون أي مخالفة، ويطلب منهم دفع فروقات إضافية، أن يتواصلوا مع وزارة الصحة العامة، على الخط الساخن 1214، حيث ستكون الشكاوى محور تحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وهذا التوجه، في حال تطبيقه، سيؤكد مبدأ الشفافية ومصداقية تنفيذ الاتفاق المذكور".(الوكالة الوطنية)