Advertisement

لبنان

بعقليني ترأس رتبة سجدة الصليب في دير مار الياس في الكنيسة

Lebanon 24
07-04-2023 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1055051-638164867013131290.png
Doc-P-1055051-638164867013131290.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ترأس رئيس دير مار الياس- الكنيسة رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني رتبة سجدة الصليب في كنيسة الدير، وألقى عظة أشار فيها الى أن "موت المخلص على الصليب حقيقة، تمت من أجل خلاص الإنسان، وقيامة المائت على الصليب، هي حقائق إيمانية عقائدية لاهوتية مقدسة لا يمكن أن ينكرها أي معمد (مؤمن) أو ينكر قوة الصليب المقدس الذي علق عليه خلاص العالم وفداء البشرية كافة المدعوة إلى الدخول في مسيرة الفداء والخلاص بيسوع المسيح. نعم، نقول بصوت واحد، وإيمان راسخ وعميق: نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم".
Advertisement

أضاف: "يوم الجمعة العظيمة هو يوم منتهى الحب الذي فيه ضحى ملك المجد بنفسه. نعم، هكذا خلص المخلص البشرية، بالفداء والتضحية. المحبة تختبر بالألم والعطاء والبذل. في يوم الصلب بذل السيد المسيح نفسه على الصليب وقدم ذاته ذبيحة من أجل الإنسان. واننا نعلن ونشهد بأن المسيح مخلصنا، جاء وتألم عنا لكي يخلصنا بآلامه، فهل نحن أوفياء للمخلص؟ ألسنا بحاجة إلى أن تكون نفوسنا مضيئة لترى محبة الرب لنا؟ ان المسيح المخلص أسس مملكته على الصليب وكان أكثر جمالا وإجلالا من كل أصحاب التيجان. نعم، من على الصليب داس المسيح الموت بالموت وخلصنا من حكم الموت، ووهبنا الحياة، فصرنا له. لنحي هذا اليوم العظيم فيحيينا".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2023-04-08
23:05 | 2023-04-08
23:31 | 2023-04-08
23:45 | 2023-04-08
23:22 | 2023-04-08
23:40 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website