بعقليني ترأس رتبة سجدة الصليب في دير مار الياس في الكنيسة

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ترأس رئيس دير مار الياس- الكنيسة رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني رتبة سجدة الصليب في كنيسة الدير، وألقى عظة أشار فيها الى أن "موت المخلص على الصليب حقيقة، تمت من أجل خلاص الإنسان، وقيامة المائت على الصليب، هي حقائق إيمانية عقائدية لاهوتية مقدسة لا يمكن أن ينكرها أي معمد (مؤمن) أو ينكر قوة الصليب المقدس الذي علق عليه خلاص العالم وفداء البشرية كافة المدعوة إلى الدخول في مسيرة الفداء والخلاص بيسوع المسيح. نعم، نقول بصوت واحد، وإيمان راسخ وعميق: نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم".أضاف: "يوم الجمعة العظيمة هو يوم منتهى الحب الذي فيه ضحى ملك المجد بنفسه. نعم، هكذا خلص المخلص البشرية، بالفداء والتضحية. المحبة تختبر بالألم والعطاء والبذل. في يوم الصلب بذل السيد المسيح نفسه على الصليب وقدم ذاته ذبيحة من أجل الإنسان. واننا نعلن ونشهد بأن المسيح مخلصنا، جاء وتألم عنا لكي يخلصنا بآلامه، فهل نحن أوفياء للمخلص؟ ألسنا بحاجة إلى أن تكون نفوسنا مضيئة لترى محبة الرب لنا؟ ان المسيح المخلص أسس مملكته على الصليب وكان أكثر جمالا وإجلالا من كل أصحاب التيجان. نعم، من على الصليب داس المسيح الموت بالموت وخلصنا من حكم الموت، ووهبنا الحياة، فصرنا له. لنحي هذا اليوم العظيم فيحيينا".