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لبنان

كيف أحيت دير القمر رتبة دفن المسيح؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 11:26
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 إحتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي برتبة دفن السيد المسيح في منطقة الشوف، وأقيمت القداديس الإحتفالية في الاديرة والكنائس.

وأقيم في بلدة دير القمر قداس في كنيسة سيدة التلة، ترأسه الاب انطونيو الفغالي الذي القى عظة بالمناسبة، بحضور النائبين فريد البستاني وغسان عطالله والمجلسين البلدي والاختياري وفاعليات.
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وأقيم قداس مماثل في كنيسة مار الياس، ترأسه الارشمندريت نعمان قزحيا، بحضور فاعليات واهال.

والقى قزحيا عظة ركز فيها على معاني المناسبة وأهمية النهج الروحي للمؤمنين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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