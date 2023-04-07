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لبنان

بشأن إطلاق الصواريخ والحرب مع لبنان.. ماذا كشف مسؤولون إسرائيليون؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 11:31
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نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين في وزارة الدفاع قولهما إن "إسرائيل ركزت ضرباتها الليلية في غزة ولبنان على أهداف لحركة حماس في محاولة لتجنب صراع أوسع مع حزب الله".
 
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وأضاف المسؤولان أنه عند مناقشة ردهم على وابل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان يوم الخميس، خلص الوزراء الإسرائيليون إلى أن إسرائيل ليس لديها أي مصلحة في الانجرار إلى حرب في لبنان من شأنها المخاطرة بالتحول إلى صراع إقليمي.
 
كما ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن "حزب الله نقل رسائل لإسرائيل عبر وسطاء دوليين تؤكد عدم مشاركته في الهجوم". 
 
 
 
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