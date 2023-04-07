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لبنان

بشأن التطورات الأمنية مع لبنان.. هذا ما أعلنه نتنياهو

Lebanon 24
07-04-2023 | 11:57
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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الى أننا "قمنا بالرد على الهجمات من غزة ولبنان ونفذنا حملة اعتقالات واسعة".


وقال: "الأعداء يختبروننا مرة أخرى وسنقف ضدهم بدعم كامل من الجيش"، مؤكداً أننا "سنعمل على تعزيز قوات الأمن".
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ومن الأغوار، لفت نتنياهو الى أن "قوات الأمن تعمل في الأعياد".

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